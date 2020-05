Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем-геем

Анимационная студия Pixar выпустила короткометражный мультфильм Out, главный герой которого является геем. Как отмечает The New York Times, это первый подобный случай в истории Pixar.



Мультфильм вышел на стриминг-сервисе Disney+. Главного героя зовут Грег, и он не знает, как сказать родителям о своей сексуальной ориентации. Режиссером мультфильма выступил Стивен Клэй Хантер, работавший над мультфильмами Pixar «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И».



ЛГБТ-персонажи ранее уже появлялись в мультфильмах Pixar, но они не были главными героями. В частности, в мультфильме «Вперед», вышедшем в России в начале марта, появляется девушка-полицейский Спектр, которая состоит в однополых отношениях.