РФ остановила транзит газа в Европу через Польшу

Россия полностью остановила транзит газа по газопроводу Ямал-Европа через Беларусь и Польшу, пишет Интерфакс во вторник, 26 мая.



Это произошло после того, как 17 мая закончился долгосрочный контракт на использование польского участка газопровода. Теперь мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.



По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, сегодня утром физический поток газа на входе на КС Мальнов на востоке Германии упал до нуля.



Накануне сообщалось, что мощность газопровода снижена почти до минимума.



Издание отмечает, что уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%.

