После пыток в полиции Кагарлыка массовой переаттестации по Украине не будет - Геращенко

После того, как всплыла история с пытками и изнасилованием, которое совершили копы прямо в Кагарлыкском отделении полиции в отношении 26-летней девушки, массовой переаттестации правоохранителей по всей стране не планируется. Впрочем, в МВД обещают реагировать на конкретные жалобы украинцев на полицейских.



Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сообщил замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко, видео обнародовано в YouTube.



"Полицейские (которые изнасиловали девушку в Кагарлыкском отделении полиции - Ред.) работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших - уволить по необъективным причинам. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации 2015 года", - сказал Геращенко.



Он напомнил, что после инцидента было принято решение распустить Кагалыкский отдел полиции, заново проверить всех его сотрудников. Также Геращенко заявил, что в МВД сейчас полностью восстанавливают всю картину, поэтому граждане, которым известно о других преступлениях правоохранителей в этом районе, стоит сообщить о них по телефону "102".



"Начальник Кагарлыкского отделения точно работать не будет. Всегда есть значительная часть вины на руководителе. Значит, он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать и им за это ничего не будет", - заявил Геращенко.



Также, по словам замглавы МВД, сейчас из-за низких заработных плат молодежь не хочет идти работать в правоохранительные органы.



"Трудно находить, особенно в сельской местности молодежь, которая бы хотела за эту зарплату выполнять работу. Но мы будем отбирать кадры", - сказал Геращенко.



Напомним, в ночь с 22 на 23 мая полицейские в Кагарлыке привезли в местное отделение 26-летнюю девушку. Они заявили, что та должна дать разъяснения по поводу краж. После этого они закрылись с ней в кабинете, пытали и насиловали. Позже девушка обратилась в больницу, а врачи сообщили о происшествии в правоохранительные органы. "Страна" подробно писала о том, что известно о зверских пытках девушки в полиции Кагарлыка.



Вчера стало известно, что двоих полицейских, подозреваемых в преступлении, арестовали.

