Венедиктова обвинила САП в бездеятельности

Генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездеятельности. Свое недовольство она выразила с помощью видеообращения, опубликованного во вторник, 26 мая.



"Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены", - заявила генпрокурор.



По ее словам, 24 марта на совещании с руководителями НАБУ и САП согласовали меры по противодействию антикоррупционным правонарушением, но за два месяца ничего не изменилось.



