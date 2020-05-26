Тищенко разоблачил фейк черных пиарщиков





В сети Интернет журналист Василий Курчак выложил видео, на котором якобы народный депутат Николай Тищенко не оплатил за проезд в маршрутке.

Но как мы видим из видео, водитель не показывает свое лицо, не называет свое имя и фамилию, более того - тексты произносит заученным тоном.

В свою очередь, народный депутат Николай Тищенко ответил на это, выложив на своей странице Фейбук оригинальный ролик, на котором видно именно ту маршрутку, на которой он тогда ехал.