Зеленского призывают подать законопроект о создания политических союзов на местных выборах

Внепарламентские политические партии подписали открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленского с требованием подать в Верховную Раду как неотложный законопроект о возможности создания политических союзов на местных выборах в октябре 2020 года.



"Господин президент, Вы хотели укрупнения раздробленных политических сил? Вы говорили, что хотите консолидации общества на демократических началах? Тогда дайте людям возможность это сделать. Сотни непарламентских партий и общественных организаций готовы начать объединительные процессы, но избирательное законодательство не позволяет этого сделать", - сказано в заявлении, которое было обнародовано во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".



Представитель партии "Сила людей" Евгений Лебедев подчеркнул, что депутаты от "Слуги народа" на выборах декларировали одно, но реализовывать начали другое. "Они совсем оторвались от людей и от земли. Они сейчас ведут страну в состояние президентской монархии – это недопустимо. Поэтому "Сила людей" и дальше будет выступать за объединение всех альтернативных сил, малых партий или непарламентских партий. И мы требуем от правительства, парламента, президента дать возможность объединяться. К тому же президент просил укрупняться – дайте нам такую юридическую возможность", - отметил он.



Член партии "ДемАльянс" Ольга Гвоздик убеждена, что при нынешней ситуации вместо партий, которые действительно хотят заниматься решением проблем на местах, в местные советы войдут "местные князьки, люди, приближенные к олигархам, какие-то недобропорядочные застройщики и их представители".



Она указала, что избирательный залог, например, в Киеве будет в 5-6 раз выше, чем на выборах в 2015 году, и дополнительно вводятся залоги для маленьких городов, где их раньше не было.



"Поэтому давайте тогда говорить о возможностях избирательных блоков, что нужно возвращаться от 5%-ного проходного барьера до 3%, давайте говорить об уменьшение избирательного залога", - призвала Гвоздик.



Данное обращение подписали партии "Сила Людей", "ДемАльянс", Гражданское движение "Хвиля", Патриотическая партия Украины, "Национальная платформа", Европейская партия Украины, "Украина Соборная" и другие. Также его поддержали ряд общественных организаций.

