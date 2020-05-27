В ДНР заявили, что ВСУ размещают вооружение в жилых кварталах

Украинские силовики размещают вооружение в жилых кварталах населенных пунктов в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.



"Украинские бандформирования продолжают размещать тяжелое вооружение и бронетехнику в жилых районах населенных пунктов Украины на подконтрольной ВСУ территории", - сказал представитель ведомства.



Он заявил, что, по данным разведки, в населенных пунктах Красногоровка, Верхнеторецкое, Старогнатовка, Мирное, Тарамчук, Пионерское и Лебединское боевые машины пехоты из состава 54-й, 128-й и десятой бригад украинских силовиков размещены на территориях у жилых домов, школ и других гражданских объектов.

