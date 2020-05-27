Оператор "Северного потока - 2" ответил на угрозы санкциями

Оператор газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG и партнеры проекта считают, что скорейшее завершение трубопровода отвечает интересам энергобезопасности Европы. При этом любая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.



"Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата", - сказал представитель оператора, отметив при этом, что компания не спекулирует о возможных будущих действиях других стран. "Любая такая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний", - добавил он.



Ранее во вторник в интервью газете Handelsblatt, посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта "Северный поток - 2".



