Ляшко рассказал, как будут дальше смягчать коронавирусный карантин

Украинцам рассказали о правилах дальнейшего смягчения карантина, новых лабораторных центрах и доплатах их сотрудникам. Также бизнесменам страны предложили вместе с представителями власти обсудить общие меры по возобновлению экономики с учетом эпидемиологической ситуации.



Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал на брифинге, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.



"1 июня начнется очередной этап смягчения карантина. Если будут достигнуты некоторые индикаторы эпидемической ситуации, определенные правительством, планируется открытие бассейнов, спортзалов, посещение образовательных занятий в группах до 10 человек (это, в частности, автошколы), запуск железнодорожного транспорта, запуск межобластных перевозок", - заявил Ляшко.



Исходя из того, что развиваться в постоянно дезинфицируемой хлором воде коронавирус не может, в ближайшее время Минздрав разработает план открытия бассейнов и рекомендации для владельцев подобных заведений.



Также Ляшко напомнил о критериях, по которым Кабмин разрешит ослабление карантина в областях, где эпидситуация остается не самой лучшей: инцидентность (общее количество новых случаев заражения за 7 дней не должно превышать 12 человек на 100 тычяс населения, по показателям инцидентности сегодня не проходят Волынская область, Закарпатье, Львовская, Ровенская и Черновицкая области); загруженность коек не должна превышать 50 процентов, по показателю загруженности не проходит Черновицкая область - 54%), среднее количество положительных тестов больше чем 12 на 100 тысяч населения (по этому показателю не проходят Донецкая область - 9, Луганская область - 9,03, Львовская область - 11,98).



Учитывая, что на тестирование уже начали появляться очереди, Минздрав привлек на помощь лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей. В частности, в Киеве привлечено на помощь референс-лабораторию Центра общественного здоровья, во Львове - лабораторию Медицинского университета. Также на помощь пришла Кировоградская областная лаборатория.



Для финансовой поддержки лабораторий выделено 650 миллионов гривен, из которых 280 миллионов пойдут на доплаты сотрудникам центров. Также в ближайшее время будет утвержден паспорт бюджетной программы, и лабораторные работники также получат надбавки к своей зарплате.



Кроме того, утвержден единый алгоритм тестирования на коронавируса. В частности, иногда врачам придется проводить и ПЦР и ИФА-тесты, чтобы точнее ставить диагноз пациентам.



Кроме того, Минздрав пригласил представителей бизнеса поучаствовать в публичном обсуждении мер и предложений по коллективным и индивидуальным занятиям до 10 человек и требований к бассейнам и спортзалам, которое состоится в среду, 27 мая.

