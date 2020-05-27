Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства

Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.



"Институциональная способность действующего министерства исключает надлежащий уровень формирования и реализации государственной политики, а также приводит к внутренней несогласованности и возникновению конфликта интересов", - отметила и.о. главы Минэкоэнерго Оксана Буславец.



Поэтому предлагается присоединить "энергетическую" часть Минэкоэнерго к Минуглю, а Минзащиты окружающей среды оставить в министерстве, которое сейчас существует. Ведь для того, чтобы сформировать Министерство защиты окружающей среды, по словам Буславец, необходимо много времени - 6 месяцев.



"У нас колоссальный кризис в энергетике, поэтому у нас нет 6 месяцев создавать министерство энергетики, поэтому мы идем таким путем. Критически важно обеспечить стабильность министерства энергетики. Экология сейчас работает, будет назначен и.о.", - отметил премьер.



Так, соответствующее решение поддержали с доработкой в один день.

