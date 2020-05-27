В Израиле продлили учебный год до середины июля

В Израиле продлили учебный год для учащихся школ и детских садов до 13 июля, сообщают израильские СМИ со ссылкой на министерство просвещения.



После 13 июля для учеников младших классов школы и для детских садов откроют детские образовательные лагеря до 6 августа.



Обычно учебный год в Израиле начинается 1 сентября и для учеников младших классов завершается 30 июня, а для учащихся средних и старших классов - 20 июня. В этом году порядок изменился в связи с распространением коронавируса в мире и действовавшим в Израиле режимом изоляции.



Жизнь в Израиле постепенно возвращается в привычное русло, число фиксируемых случаев заболевания COVID-19 - очень незначительное.

