В ВСУ за сутки зарегистрировали 16 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Всего на сегодняшний день в ВСУ болеют 69 человек, передает УНН со ссылкой на сообщение командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.



"По состоянию на 07:00 28 мая, в Вооруженных Силах Украины болеет 69 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 106 человек, летальных исходов - 3. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 300 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 45 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, в лазарете военной части Волынской области - 4 военнослужащих, Хмельницкая областная инфекционная больница - 1 работник ВС Украины и Сарницкая ЦРБ - 1 работник ВС Украины).



"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. У военнослужащих Волынской области симптомы заболевания отсутствуют", - сообщают военные медики.



Указывается, что лечатся дома под наблюдением медицинской службы 8 человек (Киевская область - 5 военнослужащих, Житомирская область и область - по 1 военнослужащему) и 1 работник ВС Украины (Черновицкая область). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

