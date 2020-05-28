Резиновые сапоги Маска

Два клоуна в резиновых сапогах оказались астронавтами, подрулившими на «Тесле» к дизайнерскому космолету Илона Маска. В линиях скафандра явно чувствуется рука покойного Версаче. Жаль, старик не дожил до этого триумфа. Предполагаемый старт Crew Dragon к российской МКС почему-то страшно возбудил очень специфический сегмент украинского интернета. Забрел сдуру на расово правильный форум и наткнулся на целую многостраничную ветку, озаглавленную «Ждем старт Американской ракеты с экипажем».



Именно так, с большой буквы – «Американская ракета». Впервые за хер знает сколько лет США отважились-таки заслать астронавтов в суровый космос, чтобы снова стать как бы космической сверхдержавой. «Топикастером» (автором первого поста) являлся странный чувак из Украины, живущий в Штатах, с ником «Old-Wооd». Его периодически банят на «ФУПе» (форум «Украинской правды»), и тогда он сваливается на форум «ватников и бобров» «Zugunder» («Для всех забаненных на ФУПе»), жалуется на произвол модераторов и обильно распространяет свое интернет-гуано там. Его еще называют «вудик», «жиробас», «сруль» и дальше примерно в таком стиле, только нецензурно. Он автор бесконечных «веток» на тему «пожрал-по…л» и «эх, потратился». Короче, не важно. Главное, что «топикастер» возбудил «порохоботов», «юльков», «неистовых патриотов» и прочие фракции сознательного социума нации, тщательно отобранные модераторами «ФУПа», в том числе и лично Аленой Притулой (ник «pravda»), по целому ряду критериев: конченный идиотизм, просветление от «совка», проамериканская ориентация, которая зачастую совпадает с сексуальной, то есть крайне нетрадиционной.



Заверещали, стали пускать обильные слюни от восхищения «мощью штатовских технологий», готовы были вылизать до блеска сапоги «масконавтам». Чисто дикари, впервые увидевшие трактор «Кировец».



У нас даже урны в городке были сделаны из сопел ракет. Если учесть, из каких сплавов их варганили, то цена подобных изделий приближалась к стоимости той самой «Теслы» – предела влажных мечтаний хомячков из Офиса президента. Примерно на второй год проживания в Мирном, который в сводках НАТО проходит как «Плесецкий космодром», я сделал открытие: у нас ракеты запускают!

Как-то мне попалась затертая книга «Космонавтика», где была таблица с запусками американских и советских спутников и экипажей. Мы сравнивали их количество, радовались, что «вся вот эта серия у нас здесь запускалась», спорили насчет Луны, куда «эти высадились». Было реально обидно: у нас же «Луноход», а как они так опередили?

Оказывается, «русские дикари до сих пор летают на ржавых корытах». В качестве доказательств публикуются «тесные капсулы «Союзов» и «навороченная кабина Crew Dragon». Аж зачитался. Когда дошел до пятой страницы, пропустив традиционный срач на тему «российская космонавтика в ж...пе», наткнулся на истерику. Оказывается, пуск перенесли из-за дождика на 31 мая. Если не распогодится и не выглянет солнышка (или луна), то могут отложить «историческое событие» еще на более поздний срок. Очень жестокий облом. По словам секты свидетелей запуска «Американской ракеты», только мощный ураган со страшным ливнем сорвал триумфальное возвращение США на мировую вселенскую арену. Даже как-то жаль стало их, убогих.Даже в самых смелых и безумных мечтах не мог себе представить, что стану свидетелем такого «дискурса» с интенсивным наяриванием на запуск «Американской ракеты». Наверное, что-то произошло……У нас даже урны в городке были сделаны из сопел ракет. Если учесть, из каких сплавов их варганили, то цена подобных изделий приближалась к стоимости той самой «Теслы» – предела влажных мечтаний хомячков из Офиса президента. Примерно на второй год проживания в Мирном, который в сводках НАТО проходит как «Плесецкий космодром», я сделал открытие: у нас ракеты запускают! Никто же мне не говорил, потому что секретность. Странные светящиеся шары в небе и мат в тайге по громкой связи воспринимал как обычные будни военной службы отца. Потом пацаны из старших классов рассказали про серию «Космос», которая запускается «с площадки, где мой батя служит». Такая гордость появилась. Можно прямо из окна смотреть, как происходит разделение ступеней. А в морозном воздухе сгоревшее ракетное топливо дает красивейший шар, переливающийся всеми цветами радуги. И летом мы бегали в тайгу искать обломки «изделий», сбором которых занимались специальные команды под бдительным надзором «особого отдела». Но зачастую местные жители оказывались шустрее. Некоторые даже умудрялись сварганить из ракетных ступеней сарай. Да так ловко, что даже особисты не сразу находили. Еще все мечтали найти некие «блоки с золотыми контактами» и «несгоревшее твердое топливо».Обычно все знали пацанов либо из третьей, либо из девятой школы, которые находили это чудо, поджигали и «земля превращалась в пепел». Сам-то я был из первой школы. Всего их три, но номера идут не подряд. Чтобы американцы не узнали. Такая же фигня была и с номерами магазинов: «Гастроном №21», «Гастроном №18», а за углом – третий. Гостиницы тоже были пронумерованы в случайном порядке. В нулевой («нулевка») останавливались важные персоны – командующий РВСН со свитой, «высоколобые» и Леонид Кучма, который был вовсе не президентом европейской Украины, а директором «Южмаша». Бухали они, конечно, легендарно. А в соседней гостинице, по легенде, жил проклятый американский шпион Пеньковский, который выдал кучу секретов ЦРУ, в том числе и про Мирный. Мы все считали его редкой гнидой, которую расстрелять мало.Как-то мне попалась затертая книга «Космонавтика», где была таблица с запусками американских и советских спутников и экипажей. Мы сравнивали их количество, радовались, что «вся вот эта серия у нас здесь запускалась», спорили насчет Луны, куда «эти высадились». Было реально обидно: у нас же «Луноход», а как они так опередили? Сегодня понимаю, что это был прообраз эпического срача «были ли американцы на Луне?».Да, дизайн советских ракет проигрывал по сравнению с тем же «Аполлоном», который пристыковался к станции «Союз». На одноименных сигаретах это было видно невооруженным взглядом. Зато это были «наши ракеты». А про военные программы рассказывали шепотом и оглядываясь: «короче, там была такая херня, которая могла раз...ть ихний спутник на раз». Теперь вот люди наяривают на «Дракона» Илона Маска и астронавтов в резиновых сапогах. Где-то мы свернули не туда…