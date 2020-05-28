Китай принял скандальный закон о нацбезопасности Гонконга

Парламент Китай принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга. Документ, в частности, запрещает проводить на территории региона антиправительственные демонстрации и призывы за отделение от Китая, а также позволит создать КНР собственную службу правопорядка.



Об этом сообщает BBC.



Отмечается, что данный законопроект не будет приниматься отдельно властями Гонконга, а сразу вступит в силу после утверждения высшим руководством Китая.



При этом демонстранты в Гонконге опасаются, что данный закон может положить конец автономии региона.



Отметим, в Гонконге массовые протесты продолжаются с весны 2019 года. Тогда демонстранты вышли на акции протеста в связи с принятием китайским правительством законопроекта, позволяющего экстрадицию людей из Гонконга в Китай.

