Украинцам обещают жаркое лето с грозами
Лето в Украине будет жарким, а температура начнет повышаться в первых числах июня. Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
"Лето в Украине стопроцентно будет, оно придет в первых числах июня. Начиная с 5 числа температура воздуха повысится, и будет расти даже до 25 и выше градусов", - сказал Кульбида.
При этом, несмотря на знойное лето, стоит ожидать грозы, ливни и даже локальные выпадения града.
Источник: Корреспондент
15:12