Украинцам обещают жаркое лето с грозами

Лето в Украине будет жарким, а температура начнет повышаться в первых числах июня. Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.



"Лето в Украине стопроцентно будет, оно придет в первых числах июня. Начиная с 5 числа температура воздуха повысится, и будет расти даже до 25 и выше градусов", - сказал Кульбида.



При этом, несмотря на знойное лето, стоит ожидать грозы, ливни и даже локальные выпадения града.

