МВФ потребовал дать возможность НАБУ прослушивать украинцев - Портнов

Юрист Андрей Портнов рассказал, что в подписанном украинскими властями меморандуме о сотрудничестве с Международным валютном фондом есть пункт, который обязывает обеспечить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) аппаратурой для снятия информации с каналов связи - это аппаратура для получения информации с компьютеров и других устройств.



Срок выполнения этого условия - до конца сентября 2020 года. Портнов объяснил, что раньше прослушка происходила по санкции суда только через технические возможности Службы безопасности Украины.



Об этом юрист написал в своем Telegram-канале.



"Это обозначает значительное расширение внешнего управления Украиной, а оборудование, с учётом абсолютной подчинённости директора НАБУ иностранным государствам, сможет обеспечить внесудебный аудио и видеоконтроль за любым гражданином, - пишет Андрей Портнов. - Украинские начальники поставили себя под тотальный контроль иностранных государственных и неправительственных структур, за иностранные деньги представленных в форме общественных организаций, международных фондов, NGO и посольств. Пока формальными остаются только границы на карте. Ну ещё, правда, и не вечер".

