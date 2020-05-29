Харви Вайнштейна обвинили еще четыре женщины

Еще четыре женщины обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Об этом пишет Variety.



Отмечается, что одной из обвинительниц на момент насилия было 17 лет. Они встретились с Вайнштейном в 1994 году. Мужчина пригласил ее к себе в отельный номер для обсуждения ее кинокарьеры. Продюсер якобы забрал у девушки документы и пригрозил невозможностью построить карьеру, если она кому-то скажет о произошедшем в номере.



К 34-летней жительнице Эквадора Вайнштейн приставал в 1984 году в Каннах. После инцидента она начинала заниматься документалистикой.



Третья жертва обвинила продюсера в изнасиловании в 2008 году в его квартире в Нью-Йорке.



В 2013 году во время Венецианского кинофестиваля Вайнштейн заставил 35-летнюю уроженка Венгрии заниматься с ним оральным сексом после проб в его офисе.



Кроме того, в иске фигурирует брат продюсера Боб Вайнштейн, а также крупные компании Miramax и Disney. Представители компании якобы знали о действиях Вайнштейна или догадывались о них.

