Названы самые дорогие футбольные клубы Европы

Аудиторская компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы. Статистика доступна на сайте Football Benchmark.



Лидирует мадридский «Реал». Его стоимость составляет 3,478 миллиарда евро. На втором месте располагается «Манчестер Юнайтед» стоимостью 3,342 миллиарда. Третье место у «Барселоны» — 3,193 миллиарда. В десятку самых дорогих команд также вошли «Бавария» (2,878 миллиарда), «Ливерпуль» (2,658 миллиарда), «Манчестер Сити» (2,606 миллиарда), «Челси» (2,218 миллиарда), «Тоттенхэм» (2,067 миллиарда), «ПСЖ» (1,911 миллиарда) и «Арсенал» (1,852 миллиарда).



В отчете приведена оценка клубов по состоянию на 1 января 2020 года.



В прошлом году самой дорогой спортивной командой мира стала «Даллас Ковбойз», выступающая в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Журнал Forbes оценил стоимость франшизы в 5 миллиардов долларов, а прибыль клуба — в 365 миллионов долларов в год.

