В ЕС одобрили транш Украине в 500 миллионов евро

Еврокомиссия утвердила выделение Украине кредита в 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в пятницу, 29 мая.



"Эти средства выделены после выполнения Украиной всех согласованных с ЕС критериев и требований МВФ. Таким образом в общей сложности с 2014 года ЕС выделил Украине €3,8 млрд, что является самым большим объемом макрофинансовой помощи государству, не входящему в ЕС", - говорится в заявлении.

