Кабмин хочет разрешить въезд иностранцам в Украину при условии их 14-дневной изоляции

В МИД Украины считают необходимым отменить ограничение на въезд иностранных граждан, которое было введено в рамках карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.



Об этом во время своей пресс-конференции рассказал глава ведомства Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Будапеште, передает "Европейская правда" в пятницу, 29 мая.



Так, Кулеба напомнил, что в Украине возобновили работу некоторые пограниченые пункты, а в дальнейшем правительство планирует снять больше ограничений на въезд. В частности, Кабмин хочет разрешить въезд иностранных граждан.



"Украина должна решить вопрос об изменении правил въезда в Украину иностранцев", - заявил министр.



Глава МИД отметил, что граждане других государств не будут попадать в Украину бесконтрольно, однако новые правила, которые вскоре утвердит Кабмин, "позволят восстановить" движение через границу.



По данным журналистов, правительством рассматривается вариант с разрешением въезда для иностранцев при условии соблюдения ими 14-дневного карантина. Стоит отметить, что на данный момент люди, не являющиеся гражданами Украины, могут попасть в страну только при наличии вида на жительство.

