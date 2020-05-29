«Полезная программа»: какие продукты помогут избавиться от отеков?

В пятницу, 29 мая, на телеканале «Интер» вышел новый спецвыпуск «Полезной программы». Ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами проекта составили рейтинг продуктов, употребление которых поможет вывести лишнюю жидкость из организма и уменьшить отеки.

Отеки беспокоят многих людей, особенно летом. Основные причины их появления – нарушение водного баланса и недостаток калия в организме. Но есть продукты, которые помогают избавиться от этих неприятностей. Вывести лишнюю жидкость из организма помогут баклажаны, редис и огурцы. Если включить эти продукты в рацион, можно не только убрать отеки, но и предотвратить их появление в будущем.

БАКЛАЖАНЫ

Чем полезны?

Баклажаны богаты витаминами группы В, которые хорошо влияют на нервную систему и избавляют от бессонницы, поэтому их часто называют природным антидепрессантом. Они – эффективные помощники в борьбе с атеросклерозом, болезнями сердца и кровеносной системы. Кроме того, баклажаны снижают уровень сахара в крови, поэтому особенно полезны больным сахарным диабетом. А благодаря витамину С они эффективно борются с простудными заболеваниями, обладают антисептическими и антибактериальными свойствами. И главное – баклажаны очень эффективны в борьбе с отеками: 100 граммов «синеньких» способны вывести из организма до 200 мл воды!

Как употреблять?

Анна Белокоз, диетолог: « В восточных странах этот плод именуют овощем долголетия и рекомендуют включать в рацион всем без исключения. Баклажаны защищают наш организм от раковых клеток, улучшают память, нормализуют артериальное давление, снижают риск инсульта. Регулярное употребление баклажанов, в состав которых входит калий, важно при профилактике и лечении отеков, так как эти плоды способствуют выведению солей из организма, которые и являются в большинстве случаев причиной задержки жидкости. Но важно правильно их готовить. Избавиться от отеков помогут вареные, тушеные или печеные овощи. Рекомендуется не солить баклажаны вообще, можно предварительно вымочить их в соленой воде, а перед приготовлением промыть и просушить ».

Что приготовить?

«Шоколадная паста с баклажанами» от шеф-повара Александра Абрамова

1. Замачиваем 600 граммов очищенных от кожуры и порезанных кубиками баклажанов в растворе соли на 15 минут.

2. Промываем.

3. Нагреваем 1 литр молока, добавляем 150 граммов ванильного сахара, баклажаны, 5 плодов чернослива, фреш и цедру одного апельсина. Варим баклажаны до готовности.

4. Готовим шоколад: стакан сахара и 60 граммов какао смешиваем с 250 мл молока, доводим до кипения.

5. В блендере взбиваем шоколад и баклажаны.

6. Наполняем шоколадной массой тарталетки, сверху посыпаем рублеными орехами и украшаем клубникой.

РЕДИС

Чем полезен?

Фосфор, белок, натрий, железо, кальций, магний, никотиновая кислота, витамины С, В1, В6 и В12 – и все это в маленькой редиске! Этот корнеплод улучшает процессы обмена, поддерживает сердечно-сосудистую систему, повышает уровень гемоглобина и укрепляет иммунную систему. В редисе – высокое содержание клетчатки, которая выводит из организма шлаки и токсины. Он защищает от вирусных заболеваний и укрепляет иммунитет. А еще благодаря высокой концентрации калия помогает улучшить кровоток и быстро снять отеки: 100 г редиса способны вывести из организма до 300 мл лишней жидкости

Как употреблять?

Анна Комарова, гастроэнтеролог: « Редис богат клетчаткой, что очень полезно для кишечника, однако при переедании может вызывать вздутие. Поэтому рекомендуемая норма употребления корнеплода – по 200-300 граммов 2 раза в неделю. Не стоит есть этот корнеплод на ночь, поскольку эфирные масла, содержащиеся в нем, усиливают аппетит. Лучшее время для употребления – завтрак или обед. Детям можно давать редис с 2-х лет, но вводить этот продукт в рацион очень аккуратно – начиная с 10 граммов продукта. Перед употреблением редис лучше вымочить в воде ».

Что приготовить?

«Салат из запеченного редиса с песто из ботвы» от шеф-повара Ирины Рудневской

1. Берем 300 граммов редиса, обрезаем хвостики и ботву, нарезаем четвертинками.

2. Перекладываем редис в форму для запекания, посыпаем солью и перцем по вкусу, сверху сбрызгиваем оливковым маслом.

3. Запекаем в духовке 15-20 минут при температуре 200 градусов.

4. Параллельно готовим соус песто. Крупно нарезаем ботву, добавляем к ней зубчик чеснока, 30 граммов пармезана, 1 ст. ложку кедровых орешков, сок и цедру лимона, оливковое масло.

5. Измельчаем все компоненты соуса в блендере.

6. Готовим подложку к редису. Для этого сметану смешиваем с ароматными сухими травами и мелко порубленной мятой.

7. Выкладываем на тарелку сметанную подложку, сверху – редис. Украшаем блюдо соусом песто. Для декора используем кедровые орешки и листики мяты.

ОГУРЦЫ

Чем полезны?

Огурцы – овощи с низким содержанием калорий, так как на 97% состоят из воды. Остальные 3% – клетчатка, которая необходима для нормального процесса пищеварения. Также в них есть витамины А, В3, В5, В9, С и Е и минеральные вещества – такие, как кальций, железо, фосфор, магний и калий. Этот продукт оказывает на организм желчегонное, слабительное и мочегонное действие. Оказывается, всего 100 граммов огурца может вывести до 0,5 литра лишней жидкости! К тому же против отеков он действует не только изнутри, но и снаружи, также применяется в косметологии для увлажнения и осветления кожи.

Как употреблять?

Ольга Безуглая, диетолог: « Огурец можно есть без ограничений в виде овощного гарнира, так как это низкокалорийный продукт. Клетчатка, содержащаяся в огурцах, более нежная, чем в злаках, поэтому мягко очищает кишечник от токсинов и избытков холестерина. Парадокс заключается в том, что огурец, который в основном состоит из воды, способствует выведению лишней жидкости и продуктов обмена, которые накапливаются в организме. Если вы страдаете от отеков, ешьте огурцы, ведь содержащийся в них калий усиливает мочегонное действие ».

Что приготовить?

«Огурцы по-китайски» от шеф-повара Дениса Тимошенко

1. 8 огурцов очищаем от семян, нарезаем наискосок равными полосками примерно по 0, 5 см.

2. На разогретой сковороде с оливковым маслом быстро обжариваем огурцы.

3. Посыпаем обжаренные огурцы красным перцем, добавляем 3 зубчика нарезанного чеснока, 70 мл соевого соуса, 100 граммов меда, несколько капель уксуса. Все перемешиваем, сверху посыпаем солью и черным перцем по вкусу. Жарим до карамелизации меда.

4. Выкладываем огурцы в салатник, сверху блюдо посыпаем кунжутом.

Еще больше информации о продуктах, снимающих отеки, – в специальном выпуске ток-шоу «Полезная программа»: https://youtu.be/j7CPeaIoOGI