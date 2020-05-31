Как выбрать электрочайник: гайд для думающих

Нет ничего плохого в том, чтобы покупать разные современные гаджеты и устройства, но перед их покупкой нужно хоть немного разобраться в теме. Только так можно подобрать качественный девайс, который верой и правдой прослужит весь срок эксплуатации, пока не устареет морально или человечество не изобретет что-то получше. В этой статье мы разберем, как выбрать хороший чайник. Без лишних предисловий – к делу.

Объем и дизайн

Для 1-2 человек стандартный объем – 1,5-2 литра. Именно поэтому чайники таких размеров наиболее часто встречаются в магазинах. Если в семье 3, 4 или более человек, тогда стоит присмотреться к моделям на 3 или более литров. Но «на вырост» покупать ни в коем случае не рекомендуется, так как большие и вместительные чайники не очень удобны в эксплуатации, и они потребляют заметно больше электричества во время работы.

Что касается формы, то могут быть такие варианты:

эллипс;

шар;

конус.

На функциональности форма никак не отражается, но вот покрытие поверхности – к нему присмотреться стоит. Если она блестящая, то вода внутри будет остывать быстрее. Чайники с матовым покрытием гораздо дольше сохраняют воду горячей – это выяснили в результате многочисленных исследований и наблюдений сами производители. Яркий пример такого девайса – черный чайник Xiaomi с матовой поверхностью, который, к тому же, оснащен функцией поддержания температуры. Если вы любитель чаепитий или часто прикладываетесь к кофе – лучшего варианта попросту не найти.

Материал корпуса

Электрочайники делают из самых разных материалов:

керамика;

стекло;

нержавеющая сталь;

пластик;

пластик с металлом;

металл.

В современных моделях чаще всего применяют стекло, металл, пластик и нержавеющую сталь. С экологической точки зрения разницы нет никакой: качественный пластик ничем не уступает стеклу или нержавеющей стали. Исключение – недорогие китайские электрочайники за 150-300 грн, у которых пластик издает неприятный запах прямо из коробки. Такими девайсами пользоваться настоятельно не рекомендуется.

Тип нагревательного элемента

Бывают со скрытым нагревательным элементом (дисковые) и с открытым (спираль). Вторые – динозавры, покупать их не стоит. ТЭНы, которые напрямую контактируют с водой, быстрее деградируют, на них образуется накипь и они чаще сгорают. Лучше всего – с дисковым нагревательным элементом. Их легко и приятно чистить, они надежны и долговечны.

Мощность

Здесь все просто: чем мощнее чайник, тем быстрее он вскипятит тот или иной объем воды. Но стоит понимать, что чем выше мощность, тем больше электричества прибор потребляет во время работы, поэтому выбирайте с умом. Для большинства случаев достаточно устройства с мощностью в пределах 1000-2000 Вт.

Надеемся, эта статья поможет вам грамотно подобрать подходящий электрочайник для дома или офиса. Всего доброго!