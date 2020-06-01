ЛНР обвинила Украину в подготовке провокаций против ОБСЕ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в подготовке провокаций против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, ведущих патрулирование у линии соприкосновения в Донбассе.



Ранее СММ ОБСЕ в отчете заявила о том, что 29 мая в 100 метрах от патруля миссии, проводившего мониторинг вблизи поселка Молодежное, произошел взрыв. Народная милиция обвинила украинских силовиков в обстреле международных наблюдателей.



"Командованием штаба Операции объединенных сил (ООС) спланирован и уже реализуется ряд провокаций в отношении сотрудников СММ ОБСЕ с целью снижения их активности по выявлению нарушений размещения вооружения и военной техники ВСУ, а также обстрелов", - заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.



По его словам, после обстрела патруля миссии в районе поселка Молодежный украинские силовики организовали провокацию против сотрудников ОБСЕ с использованием ударного беспилотного летательного аппарата, чтобы в последующем обвинить Народную милицию ЛНР в нападении на сотрудников миссии.

