Азаров напомнил о территории Украины до СССР

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского Союза.



Так, в публикации Азарова отмечается, что в состав Советского Союза Украина вошла в 1922 году без Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма и Львова.



"А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", — отметил бывший премьер-министр.

