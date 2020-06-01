США разрабатывают "самые мощные вооружения" в истории - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре в страны появится "самое мощное вооружение" в истории



Об этом он заявил, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал после запуска на МКС пилотируемого корабля Crew Dragon



"Мы скоро приземлимся на Марсе, и скоро у нас будет больше вооружения, которое когда-либо существовало в истории. Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить", - сказал он.



Как отмечает издание, слова Трампа могут касаться разработки гиперзвукового оружия.

