Зеленский: День защиты детей должен быть каждый день

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что фундаментальным правом каждого ребенка, которое необходимо обеспечивать и защищать, является право на счастливое детство.



"Ведь это – не только о детском образовании и здоровье, безопасности и развитии, досуге и отдыхе. Это и радостные детские глаза. Это детская улыбка. Это приятные воспоминания о лучшем периоде жизни. Будем для наших детей супергероями! И для этого не обязательно требуется умение летать или проходить сквозь стены. Нашей суперсилой могут быть порядочность и честность, уважение и толерантность, добрые слова и хорошие дела. Находите как можно больше времени для детей. Осуществляйте их мечты. Иногда это так просто. Выслушайте их. Иногда это так нужно. Просто крепко обнимите их и скажите: "Я тебя люблю". Иногда это самое важное", - написал он в понедельник на своей странице в Facebook по случаю Дня защиты детей.



Зеленский отметил, что сегодня есть много детей, лишенных родительской опеки, детей с особыми образовательными потребностями. "Государство должно быть для них источником заботы и опеки. Украина должна быть для них защитником и благодетелем", - подчеркнул он.



Президент отдельно поблагодарил всех, кто работает с детьми: "Это педагоги и социальные работники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие другие".



Зеленский убежден, что "День защиты детей – это не только 1 июня". "Это должен быть каждый день нашей жизни. И давайте помнить, что чужих детей не бывает", - отметил он.

