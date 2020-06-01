Языковой закон должен учитывать позиции всех - Разумков

Закон «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного» необходимо пересматривать с учетом позиций всех граждан Украины, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. «Если мы говорим о том, как должен выглядеть тот или иной закон, то он должен устраивать граждан Украины вне зависимости от того, где они проживают и на каком языке говорят. (…)



Я думаю, что есть вопросы, которые должны утраивать всех. Это не экономика, где та или иная мера будет устраивать большой или малый бизнес: мы можем много дискутировать про РРО - для кого-то это проблема, а для кого-то - поступления в бюджет. Но если мы говорим о таких важных вопросах, как языковой вопрос, гуманитарные вопросы, возвращение временно оккупированных территорий, то нужно учитывать позиции всех», - сказал Разумков в понедельник на брифинге в Верховной Раде.



Спикер парламента заявил, что считает необходимым внести изменения в закон «Об особенностях функционирования украинского языка в качестве государственного», но какие именно его положения следует, по его мнению, пересмотреть, не уточнил. Разумков также отметил, что о введении второго государственного языка в Украине речи не идет.

