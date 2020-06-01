На Донбассе боевики сбросили гранату с беспилотника

Сепаратисты снова нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ возле Гнутово, ранен боец. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 1 июня.



"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", - сказано в сообщени.



Действия сепаратистов не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ.

