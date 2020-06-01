В Киеве в апреле вынесли постановления о нарушении правил парковки на более 2 млн грн - Кличко

В апреле в столице вынесли более 4 тысяч постановлений о нарушении правил парковки на сумму более 2 миллионов гривен. Об этом во время брифинга сообщил мэр города Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



"Введение или ослабление карантина не отменяет действие законов и правил. В том числе и правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Более того, количество паркомест, где можно оставить свой автомобиль без нарушений, увеличилось. В том числе, в центре города. Найти адреса парковок можно на сайте КП "Киевтранспарксервис", - отметил он.



По словам Кличко, инспекция по парковке продолжает фиксировать многочисленные нарушения правил остановки и стоянки авто, влияющих на безопасность дорожного движения и трафик.



"Например, в апреле инспекторы по парковке Департамента транспортной инфраструктуры вынесли более 4 тысяч постановлений о нарушении правил парковки на сумму более 2 миллионов гривен. И напомню, что игнорирование правил парковки стоит недешево. Также подчеркну, что инспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты за парковку", - добавил Кличко.

