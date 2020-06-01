В Кремле заявили об отсутствии диалога с Украиной на высшем уровне

Диалог между Россией и Украиной на высшем уровне не развивается, несмотря на наличие контактов. Такая же ситуация наблюдается у Москвы и с Грузией. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия-24 в понедельник, 1 июня.



"Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии – ред.), то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", – сказал Песков.



Он подчеркнул, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.



Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин поздравляет с каждым праздником народы Украины и Грузии.



"Это братские, родственные нам народы, с которыми нас связывают глубокие исторические корни, и народы, которые президент Путин искренне и глубоко уважает", – заверил Песков.

