Эпидемия COVID-19 в Украине угасает - ученые

Тенденция медленного угасания эпидемии коронавируса наметилась в Украине с конца мая. Об этом говорится в исследовании Мирового центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие при КПИ им. Игоря Сикорского, опубликованном в воскресенье, 31 мая.



Фаза ежедневного роста заболеваемости отмечалась в начале марта - конце апреля, далее в течение второй половины апреля – мае проходила фаза стабилизации на уровне 400-500 новых инфицированных за день - за исключением отдельных всплесков, не влиявших на общую тенденцию.



Длительность второй фазы эпидемии объясняется низким уровнем соблюдения карантина - пешая и автомобильная мобильность украинцев в 1,5-3 раза превышала показатели наиболее пораженных болезнью стран Европы.



На ближайшие шесть дней ученые предполагают линейный, медленно-нисходящий характер эпидемии в Украине с уровнем 300-450 новых инфицированных в день на фоне отдельных всплесков.



Исследования указывают на начало перехода Украины к фазе медленного угасания эпидемии с конца мая - начала июня. Прогнозируется, что этот процесс продлится до конца июня. Ежедневное количество инфицированных будет устойчиво ниже числа выздоровевших.

