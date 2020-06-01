В Киеве после "минирования" возобновили движение по мосту Метро

В Киеве движение по мосту Метро полностью восстановлено после задержания "минера" переправы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал столичной власти об ограничении движения и ремонтах столичных путей Киев.Трафик.



"Движение по мосту Метро полностью восстановлено. "Минер" задержан", - говорится в сообщении.



Так, во время брифинга начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко сообщал, что перед открытием движения проводился "осмотр места происшествия". "Группа закончит работу - будет открыт полностью мост", - сказал Крищенко.



Как сообщалось, в Киеве перекрывали мост Метро из-за угроз мужчины подорвать сооружение.



Из-за сообщения о минировании моста Метро в столице неизвестным мужчиной в метрополитене Киева сообщили об изменениях в работе курсирования поездов подземки. Сейчас движение в метро восстановлено.



Ранее стало известно, что анонимное сообщение о минировании поступило в 13:40 по спецлинии "102" от неустановленного мужчины. Он сообщил, что находится на мосту Метро и намерен подорвать взрывчатку.

