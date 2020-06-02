Apple заблокировала украденные мародерами в США iPhone

Компания Apple удаленно заблокировала устройства, которые были украдены мародерами из магазинов компании во время протестов в США.







Как отмечается на сайте компании, на эти гаджеты Apple разослала просьбу вернуть незаконно полученные устройства в магазин: «Пожалуйста, верните устройство в Apple Store на Walnut Street. Это устройство было отключено, а его местоположение установлено. Местные правоохранительные органы будут оповещены об инциденте».



Это свидетельствует о том, что Apple может не просто заблокировать iPhone удаленно, но и отследить его геолокацию, хотя до этого в компании уверяли, что не имеют такой возможности.



Всего за четыре кражи со взломом в Apple Store украли тысячи iPhone, iPad, компьютеров Mac и Apple Watch.

