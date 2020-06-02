Звезды "Властелина колец" воссоединились для шоу

Звезды популярной киносаги Властелин колец воссоединились в рамках YouTube-шоу. Ролик появился на YouTube-канале Джоша Гада, который и организовал шоу.



В онлайн-конференции в рамках шоу Воссоединение на расстоянии собрались режиссер трилогии Питер Джексон, сценарист Филипп Бойенса и композитор Говард Шор.



Затем организатор конференции актер Джош Гад добавил исполнителей главных ролей в киносаге: Элайджа Вуда, Иэна Маккеллена, Шона Эстина, Вигго Мортенсена, Джона Риса-Дэвиас, Орландо Блума, Шона Бина, Лив Тайлер и других.



Актеры читали сцены из фильмов и показывали реквизит, используемый во время съемок. В конце шоу Билли Бойд, исполнивший роль Перегрина Тука, спел трек из фильма Edge of Night.





