Задержать минера моста в Киеве помог служебный пес

Бойцы киевского полицейского спецподразделения КОРД спустили штурмовую служебную собаку на злоумышленника, который в понедельник, 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в соцсети.



"Животное и стрельба в воздух отогнали его от большого чемоданы с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали", - отметил Шевченко.



По его словам, учитывая потенциальные угрозы, в спецоперации были задействованы снайперы, полицейские лодки и бронетехника - всего 300 полицейских.



Шевченко уточнил, что оружия и бомбы у задержанного не оказалось – только муляж, состоящий из баллонов, земли, проводов и пульта управления.



Как сообщалось ранее, неизвестный злоумышленник в Киеве был задержан полицией примерно через час после того, как он появился на мосту Метро с пакетом в руке, из которого тянулись провода к пульту.



