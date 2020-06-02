Киевскую сессию ПА НАТО перенесли на неопределенный срок

Верховная Рада из-за карантина решила перенести весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО, которая должна была состояться в Киеве в мае. За соответствующее постановление проголосовал 321 народный депутат.



В документе говорится, что проведение весенней сессии ПА НАТО, запланированной с 22 по 25 мая в Киеве, перенесено на дату, которая будет дополнительно согласована между Верховной Радой Украины и ПА НАТО.



Организационный комитет должен утвердить план мероприятий по подготовке и проведению сессии ПА НАТО в Украине в двухнедельный срок, после согласования окончательной даты проведения мероприятия.



После согласования окончательной даты Кабмин должен в двухнедельный срок определиться относительно участия должностных лиц соответствующих министерств и других центральных органов исполнительной власти в подготовке и проведении этой сессии и обеспечить своевременное финансирование предусмотренных в смете Верховной Рады расходов на ее проведение в соответствующем бюджетном году.

