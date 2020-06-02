"Формула-1": сезон стартует в Австрии 5 июля

Руководство чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" приняло решение провести старт сезона 5 июля.



Об этом сообщает Sky Sports.



Сезон стартует двумя гонками в Австрии, который пройдут 5 и 12 июля соответственно. Также болельщиков ждут сдвоенные гонки в Сильверстоуне (Великобритания) - 2 и 9 августа.



Кроме того запланированы этапы в Венгрии (19 июля), Испании (16 августа), Бельгии (30 августа) и Италии (6 сентября).



Восемь гонок - это минимальное количество, чтобы сезон считался состоявшимся. Но в руководстве гоночной серии настаивают, что намерены еще расширить календарь.

