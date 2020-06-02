"Европейская Солидарность" не поддержала сбор подписей за отставку Авакова

2 июня во фракции "Европейская солидарность" отреагировали на сбор подписей партией "Голос" за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.



Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила в Facebook.



Геращенко отметила, что регламент ВР не предусматривает сбора подписей для снятия любого министра. Для этого нужно лишь зарегистрировать постановление об отставке, и достаточно инициативе одного депутата. Для принятия решения необходимо 226. Вместе с тем для отставки правительства нужны подписи 150 нардепов.



"Отставка одного министра ничего не изменит." Европейская Солидарность "инициирует отставку всего правительства. Которое в ​​день бандитских разборок в Броварах, вместо собраться на экстренное заседание и дать оценку работе полиции, вместе проводил мотивирующие тренинги", - заявила нардеп.



"Мы не принимаем участия в бессмысленных собрании подписей, которые не имеют никакого смысла. Мы будем голосовать за постановление об отставке министров. Мы инициируем сбор подписей об отставке всего правительства. И призываем все фракции занять здесь совместную, солидарную, государственную позицию. Правительство профанов, схематозников и невежд Зеленского должно уйти. Все ", - добавила Ирина Геращенко.

