Глава МИД Германии позитивно оценил украинские реформы

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас позитивно оценил принятие в Украине законов о продаже земли и дерегуляции банковского сектора и заверил, что Украина может рассчитывать на солидарность со стороны Германии и ЕС во времена негативного влияния пандемии на экономики стран.



"Я поздравляю вас, что вам удалось договориться с МВФ, что есть закон о продаже земли, что Украина занимается дерегуляцией банковского сектора, то есть продолжает идти по пути реформ. Это сильный сигнал, не только политический для всех международных партнеров, и это знак для европейской экономики, что Украина далее продолжает важные реформы, продолжает реформу судебной системы и имплементирует рекомендации Венецианской комиссии", - сказал Маас на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине во вторник.



Глава МИД Германии отметил, что в связи с пандемией есть большие экономические вызовы, однако Украина может рассчитывать на солидарность со стороны Германии и ЕС. "Для меня это стало понятно из разговоров с европейскими коллегами. Я хочу это подчеркнуть, и это подчеркивает макроэкономическая помощь со стороны ЕС и также помощь с нашей стороны, которую мы предоставили Украине. Этим мы сможем снизить негатив от пандемии в экономическом и медицинском секторе", - добавил министр.



В свою очередь Кулеба поблагодарил Мааса за позитивную оценку украинских реформ.



"Хочу подтвердить, что Украина настроена и в дальнейшем меняться, внедрять лучшие европейские стандарты, проводить те трансформации, которые позволят нам построить сильную экономически успешную демократическую Украину, которая является частью европейской семьи", - подчеркнул глава МИД Украины.

