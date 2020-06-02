Рада запретила вывозить донорскую кровь из Украины

Верховная Рада запретила экспорт из страны донорской крови и ее составляющих. За соответствующий законопроект №2429 во вторник, 2 июня, проголосовали 332 депутата при минимально необходимых 226.



В законе формулируются исключительные случаи для вывоза донорской крови: когда правительство решает оказать гуманитарную помощь другим странам либо при условии полного обеспечения плазмой и донорской кровью украинских больниц.



Также данный закон разрешает ввоз в Украину вакцин без регистрации для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей.



Кроме того, упрощен ввоз в Украину наркотических и психотропных лекарств, в которых нуждаются тяжелобольные.

