Рада запретила вывозить донорскую кровь из Украины
Верховная Рада запретила экспорт из страны донорской крови и ее составляющих. За соответствующий законопроект №2429 во вторник, 2 июня, проголосовали 332 депутата при минимально необходимых 226.
В законе формулируются исключительные случаи для вывоза донорской крови: когда правительство решает оказать гуманитарную помощь другим странам либо при условии полного обеспечения плазмой и донорской кровью украинских больниц.
Также данный закон разрешает ввоз в Украину вакцин без регистрации для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей.
Кроме того, упрощен ввоз в Украину наркотических и психотропных лекарств, в которых нуждаются тяжелобольные.
Источник: Корреспондент
17:14