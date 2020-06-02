Медики рассказали, как не инфицироваться COVID-19 в общественном транспорте

Центр общественного здоровья назвал правила безопасности, следуя которым можно уберечься от инфицирования COVID-19 в общественном транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ЦОС.



"Какие правила безопасности следует соблюдать, чтобы уберечься от инфицирования COVID-19 в общественном транспорте. Вирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) передается от человека к человеку капельным и контактным путями. Поэтому в местах большого скопления людей есть высокий риск передачи инфекции. Во время пользования общественным транспортом может быть трудно придерживаться физического дистанцирования. Поэтому тщательное соблюдение правил респираторной защиты и гигиены рук являются ключевыми мерами безопасности", - говорится в сообщении.



Указано, что при возможности лучше избегать пользования общественным транспортом.



"Теплое время года создает хорошие условия для хождения пешком и езды на велосипеде. Если вы все же решили пользоваться общественным транспортом, перед тем как зайти в него необходимо надеть маску. Во время поездки в транспорте трудно избежать контакта с потенциально загрязненными поверхностями и предметами: перилами, сидениями, наличными и тому подобное. Поэтому после выхода следует помнить, что руки испачканы и ими нельзя касаться лица, особенно глаз, рта и носа", - указано в сообщении.



Отмечается, что при первой возможности нужно вымыть руки водой с мылом в течение 20-40 секунд или обработать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.

