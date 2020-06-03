Стоимость нефти превысила 40 долларов

Стоимость нефти превысила 40 долларов

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на перспективах продления ограничений по добыче на два месяца. Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $40 за баррель.

Так, в среду, 3 июня, августовские фьючерсы на Brent выросли на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (0,52%) до $40,09 за баррель - это максимум с 6 марта.

Июльские фьючерсы на WTI растут на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,81 (2,2%) - до $37,62 за баррель.

Сегодня Минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране.