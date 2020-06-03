Стоимость нефти превысила 40 долларов

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на перспективах продления ограничений по добыче на два месяца. Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $40 за баррель.



Так, в среду, 3 июня, августовские фьючерсы на Brent выросли на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (0,52%) до $40,09 за баррель - это максимум с 6 марта.



Июльские фьючерсы на WTI растут на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,81 (2,2%) - до $37,62 за баррель.



Сегодня Минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране.

