Стоимость нефти превысила 40 долларов
Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на перспективах продления ограничений по добыче на два месяца. Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $40 за баррель.
Так, в среду, 3 июня, августовские фьючерсы на Brent выросли на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (0,52%) до $40,09 за баррель - это максимум с 6 марта.
Июльские фьючерсы на WTI растут на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,81 (2,2%) - до $37,62 за баррель.
Сегодня Минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране.
Источник: Корреспондент
11:35