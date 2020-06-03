Количество больных Covid-19 за сутки выросло в большинстве областей Украины

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 9 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром.



Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской, Ровенской областях и в Киеве.



Всего за минувшие сутки:



- в Винницкой области подтверждено 21 новый случай заболевания Covid-19 и 38 случаев выздоровления (с начала пандемии было 1 050 заболевших, 16 умерших и 657 выздоровевших), сейчас в области болеет 377 человека (на 17 меньше за сутки);



- в Волынской области - 17 случаев заболевания, 1 - смерти и 14 - выздоровления (за все время 959 заболели, 27 умерли и 278 выздоровели), сейчас болеет 654 человека (на 2 больше за сутки);



- в Днепропетровской области 7 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления (за все время 950 заболели, 21 умер и 267 выздоровели), сейчас болеет 662 человека (на 6 больше за сутки);



- в Донецкой области 2 человека заболела, 1 - умер и 3 выздоровели (с начала пандемии 166 заболели, 5 умерли и 97 выздоровели), сейчас болеет 64 человек (на 2 меньше за сутки);



- в Житомирской области 4 новых случая заболевания и 29 - выздоровления (за все время 780 заболели, 14 умерли и 472 выздоровели), сейчас болеет 294 человек (на 25 меньше за сутки);



- в Закарпатской области 20 человек заболели и 24 выздоровели (с начала пандемии - 1 236 заболели, 28 умерли и 434 выздоровели), сейчас болеет 774 человек (за сутки на 4 меньше);



- в Запорожской области 13 человек заболели и 5 - выздоровели (с начала пандемии 463 заболели, 13 умерли и 258 выздоровели), сейчас болеет 192 человека (на 8 больше за сутки);



- в Ивано-Франковской области 23 человека заболели и 19 выздоровели (1 465, 83 и 862 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет 520 человек (на 4 больше за сутки);



- в Киеве подтверждено 62 новых случая заболевания Covid-19 и 38 выздоровления (всего 3 133 случая заболевания, 69 - смерти и 756 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 308 человек (за сутки на 24 больше);



- в Киевской области 29 человека заболели и 19 выздоровели (с начала пандемии 1 652, 36 и 418 соответственно), сейчас болеет 1 198 человек (за сутки на 10 больше);



- в Кировоградской области 7 новых случаев заболевания и 1 - смерти (за все время 523 заболели, 26 умерли и 403 выздоровели), сейчас болеет 94 человек (на 6 больше за сутки);



- в Луганской области 2 новых случая заболевания, случаев выздоровления и смерти за сутки не зафиксировано (с начала пандемии 49 заболели и 40 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 9 человек (на 2 больше за сутки);



- во Львовской области 96 новых случая заболевания, 1 - смерти и 19 - выздоровления (за все время - 1 830, 59 и 457 соответственно), сейчас болеет 1 314 человек (на 76 больше за день);



- в Николаевской области 1 человек заболел и 9 выздоровели (с начала пандемии 295 заболели, 7 умерли и 182 выздоровели), сейчас болеет 106 человек (на 8 меньше за сутки);



- в Одесской области 17 новых случаев заболевания и 6 выздоровления (с начала пандемии 913, 17 и 231 соответственно), сейчас болеет 665 человек (на 11 больше за сутки);



- в Полтавской области 1 человек заболел и 4 выздоровели (с начала пандемии 272 заболевших, 13 умерших и 253 выздоровевших), сейчас болеет 6 человек (на 3 меньше за сутки);



- в Ровенской области 50 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 33 - выздоровления (за все время - 1 873, 40 и 993 соответственно), сейчас болеют 840 человек (на 16 больше за сутки);



- в Сумской области 1 человек заболел, умерших и выздоровевших за сутки не было (с начала пандемии 174 заболели, 4 умерли и 147 выздоровели), сейчас болеет 23 человека (на 1 большке за сутки);



- в Тернопольской области 20 новых случаев заболевания и 27 - выздоровления (за все время 1 200 заболели, 26 умерли и 948 выздоровели), сейчас болеет 226 человека (на 7 меньше за сутки);



- в Харьковской области 26 новых случая заболевания и 19 выздоровления (за все время 1 131, 48 и 467 соответственно), сейчас болеет 616 человек (за сутки на 7 больше);



- в Херсонской области 1 новый случай заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 179 заболевших, 3 умерших и 161 выздоровевший), сейчас болеет 15 человек (на 1 больше за сутки);



- в Хмельницкой области 11 новых случаев заболевания и 14 - выздоровления (за все время 469 заболели, 11 умерли и 259 выздоровели), сейчас болеет 199 человек (на 3 меньше за сутки);



- в Черкасской области 5 человек заболели и 4 выздоровели (с начала пандемии 416 заболели, 16 умерли и 320 выздоровели), сейчас болеет 80 человек (на 1 больше за сутки);



- в Черновицкой области подтверждено 32 новых случая заболевания Covid-19, 3 - смерти и 37 случаев выздоровления (3 442 заболевших, 147 умерших и 1017 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 278 человек (на 8 меньше, чем днем ранее);



- в Черниговской области 15 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не было (за все время 203 заболевших, 6 умерших и 63 выздоровевших), сейчас болеет 134 человека (на 15 больше).



Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 483 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 8 человек из числа ранее заболевших скончались, 328 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеют 13 648 человек, что на 113 больше, чем днем ранее.

