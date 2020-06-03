Рада сделала шаг к повышению штрафов пешеходам

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2697, которым предлагается усилить ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.



Так, целью принятия акта является повышение эффективности влияния на дисциплину пешеходов как участников дорожного движения, а также улучшение уровня безопасности на автодорогах.



При этом предлагается усилить административную ответственность для пешеходов, которые своими действиями нарушают правила дорожного движения, в том числе находясь в состоянии опьянения. Предлагается:



за неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, невыполнение других правил дорожного движения - установить штраф в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан - 255 грн (раньше такие нарушения могли получить предупреждение или штраф в 3 необлагаемых минимума доходов);



за те же нарушения, совершенные лицами в состоянии опьянения - штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 грн (ранее - 8 необлагаемых минимумов доходов);



за нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки - штраф в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан - 680 грн или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.



