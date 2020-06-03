Google грозит $5 млрд штрафа за незаконный сбор данных пользователей

Корпорацию Google обвинили в незаконном сборе данных пользователей. Об этом сообщает Reuters в среду, 3 июня.



Теперь американскому холдингу Alphabet, входящему в состав Google, грозит штраф в размере $5 млрд.



"[Google] не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически каждого американца, имеющего компьютер или телефон", - сказано в коллективном иске, поданном в федеральный суд Калифорнии.



Иск гласит, что корпорация тайно собирает информацию о пользователях через сервисы Google Analytics, Google Ad Manager и другие приложения, включая установленные на смартфонах. Отмечается, что сбор информации осуществляется даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере.



По информации агентства, за иском, предположительно, стоят миллионы людей, которые с 1 июня 2016 года использовали анонимный режим при просмотре сайтов. За эти нарушения Google грозит штраф по меньшей мере в размере $5 тысяч за каждого пользователя.



"Мы четко указываем, каждый раз, когда вы открываете новое окно в режиме инкогнито (режим анонимного просмотра в браузере - ред.), что веб-сайты могут осуществлять сбор информации о вашей активности", - говорит пресс-секретарь компании Хосе Кастанеда.

