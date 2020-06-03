Нефть начала дешеветь из-за разногласий в ОПЕК+

Мировые цены на нефть эталонных марок перешли к снижению на новостях о разногласиях среди участников сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 3 июня.



Так, августовские фьючерсы на Brentна лондонской бирже ICEFuturesупали на $0,60 (1,52%) – до $38,97 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTIна июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $0,64 (1,74%) – до $36,17 за баррель.



Спред между актуальными контрактами на марки Brentи WTIсоставляет $2,80 в пользу Brent.



"Черное золото" начало дешеветь после того, как агентство Bloomberg сообщило, что у министров ОПЕК+ возникли разногласия по поводу исполнения условий сделки в мае. Из-за этого дата встречи, 4 или 10 июня, остается под вопросом.



По данным источников, Россию и Саудовскую Аравию не устраивает уровень исполнения обязательств некоторыми странами по сокращению добычи. Дата встречи не будет назначена до тех пор, пока эту проблему не решат, пишет агентство.

