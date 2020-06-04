Трамп рассказал, почему хочет пригласить Путина на саммит G7 в Белый дом

Президент США Дональд Трамп рассказал, как лидеру Российской Федерации Владимиру Путину удалось завоевать его доверие и получить приглашение на очередную встречу G7.



О своем отношении к президенту России глава Белого дома заговорил 3 июня в беседе с журналистом Fox News Radio Брайаном Килмидом.



"Вы хотите пригласить Владимира Путина на встречу G7, которая ориентировочно будет в сентябре. Что он сделал, чтобы вернуть доверие свободного мира? Он не оставил Украину. Он не оставил Грузию... Создает хаос в Венесуэле", - сказал Килмид.



На это Трамп заявил, что Путин помог США с нефтяной промышленностью, благодаря чему удастся сохранить миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте. Оклахоме и других регионах.



"Я имею в виду, что сейчас нефть устойчива. Я имею в виду, она упала до нуля, что все разрушило бы - и мы потеряли бы пять миллионов рабочих мест. Но нет. Это не вопрос того, что он сделал. Это вопрос здравого смысла", - пояснил президент США.



Также он добавил, что большая часть встречи G7 посвящена России, и присутствие Путина облегчает решение многих вопросов.



"Проблема в том, что многие вещи, о которых мы говорим, касаются Путина, поэтому мы просто сидим без дела, тратя время. Поэтому просто приходится заканчивать встречу, а кто-то должен звонить Путину или договариваться с Путиным по разным вопросам... Пусть он лучше будет с нами. Раньше была Большая восьмерка, и я не говорю, хорошо это или плохо. Я исхожу из здравого смысла. Добиться цели. Я хочу заключить ядерный договор, который будет безопасным, потому что ядерная энергия - это самая большая проблема в мире, самая большая проблема", - резюмировал Трамп.

