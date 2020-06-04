Зеленский: украинцы могут временно остаться без кофе и хамона

Президент Владимир Зеленский заявил о непростой борьбе с контрабандой в Украине. По мнению главы государства, "штормить" страну будет еще 2-3 года. Более того, в это время могут возникнуть временные неудобства, например, отсутствие кофе, хамона и лосося. Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с представителями бизнеса в Хмельницкой области 3 июня.

Рассуждая о контрабанде, в качестве примера президент привел ситуацию с Закарпатской областью.



"На Закарпатье я поставил губернатором офицера СБУ, потому что любого другого губернатора покупают местные элиты или другие элиты. Покупают, или запугивают, раньше их даже могли "похоронить" там. Поэтому я поставил губернатором в Закарпатской области человека... которого стороной обходят местные крупные контрабандисты", - сказал Зеленский.



По его словам, операция нового главы Закарпатской ОГА позволила выявить "обычных нормальных" украинцев, которые сказали, что они "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут". В результате они пытались перекрыть автомобилями границу.



"А мы не будем вас пропускать. Вот что там происходило реально. И это происходит на всех таможнях. Проверка на прочность, кто кого, сможем ли мы выдержать. То Санжары, то Закарпатье, то Черновцы, на Одесчине. И сплошь и рядом - контрабанда. Так она так и есть, и будет. Мы подтянули туда Нацгвардию, войска - на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины?" - заявил Зеленский.



По словам Зеленского, в итоге оказалось, что в скоплении из десятков автомобилей на границе было где-то около 5 машин "заговорщиков", а все остальные поняли, что никто никого не пропустит.



"И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они "штормить" эту страну. Так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживём это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать", - заявил президент.

