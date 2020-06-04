"Оппозиционная платформа" потребовала отменить люстрацию

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отменить закон "Об очищении власти" (о люстрации) на Украине, так как он является "дискриминационным" и "прикрывает дилетантов".



Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что закон "Об очищении власти" (о люстрации) нарушает права люстрированных чиновников. В ЕСПЧ решили, что люстрация применялась к очень широкому кругу лиц, что привело к незаконному увольнению заявителей. В мае министерство юстиции Украины предложило сузить круг лиц, подлежащих люстрации, для этого был разработан соответствующий законопроект.



"Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает категорически против дискриминационной люстрации. Мы будем добиваться отмены этого закона и восстановления прав сотен тысяч людей. Мы требуем восстановить достоинство и права людей и вернуть в управление опытные кадры", - говорится в заявлении на сайте партии в среду.



В партии считают, что тянуть с этим решением нельзя "из-за катастрофической "кадровой дыры" в государственном управлении". "Закон об очищении власти не может быть ширмой для бездарностей и дилетантов, которые при его помощи защищают свое привилегированное положение во власти", - подытожили в заявлении.



Ранее во время пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люстрацию в отношении ряда людей отменять нельзя, хотя под ее действие попали и невиновные.



В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти (люстрации). В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича, некоторые из них оспорили свое увольнение в суде и были восстановлены в должности. Закон был оспорен в конституционном суде, но решение по нему пока не вынесено.



Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.

