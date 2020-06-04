Птицефермы - предполагаемый источник следующей пандемии

Доктор Майкл Гершель Грегер делает прогноз: следующая пандемия может быть вызвана вирусом, исходящим от птицеферм, передает News-medical.net. По его мнению, есть несколько действенных мер, которые позволят в будущем предотвратить вирусные пандемии. Без этих мер следующая пандемия будет в 100 раз тяжелее, чем COVID-19, со смертностью один из двух.



Грегера винит во всем птицефермы, где цыплят держат в условиях экстремальной скученности. Это идеальная среда для размножения и мутаций вирусов среди птиц - птичий помет богат аммиаком. К примеру, вспышка птичьего гриппа H5N1 1997-го года в Гонконге зародилась на птицефермах. Тогда из 18 зараженных человек 6 скончались. С тех пор было зафиксировано несколько вспышек птичьего гриппа в период с 2003-го по 2009-й год.



Вирус H5N1 легко распространяется между птицами, значит, он может распространиться по всему миру. Вирус преимущественно связывается с рецептором галактозы, присутствующим в дыхательных путях птиц. Эти рецепторы у людей практически отсутствуют и встречаются только глубоко в легких. Значит, вирус не может легко передаваться через кашель и чихание. Однако мутации могут все изменить.

